В Мариуполе восстановят ДК «Строителей»

Концертный зал и сцена в ДК «Строителей» были полностью разрушены ВСУ. Фото: Моргун/ТГ

Власти Мариуполя приняли решение восстановить разрушенный в результате боевых действий ДК «Строителей». Это крупнейшее культурное учреждение на левом берегу города. Процесс ремонта здания разобьют на несколько этапов, в первую очередь планируют закрыть тепловой контур дворца. Об этом рассказал глава администрации приморского города Олег Моргун.

— Несмотря на масштабы разрушений, а они достаточно велики, вместе с регионами Российской Федерации, которые сегодня помогают нам восстанавливать город, уверен, что возьмем и этот объект в работу. Процесс восстановления разобьем на несколько этапов. В первую очередь закроем тепловой контур тех помещений дворца, которые пострадали от обстрелов меньше других, — рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Моргун добавил, что следующим этапом станет ремонт сцены и концертного зала. Они были полностью разрушены украинскими боевиками.

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