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НовостиПолитика12 мая 2023 8:08

В ДНР заявили о запуске конкурса «Моя Республика»

Жителей региона ждут ценные призы
Виктория ПОДАРОВА
Представить на конкурс можно любые творческие работы, главное условие — чтобы они были сделаны с любовью

Представить на конкурс можно любые творческие работы, главное условие — чтобы они были сделаны с любовью

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкое региональное отделение партии «Единая Россия» заявило о запуске общереспубликанского конкурса «Моя Республика». Поучаствовать и представить свои творческие работы сможет каждый житель региона.

— Каждый житель сможет проявить свои таланты. Мы предоставляем максимальную свободу творчества. Вы можете петь, танцевать, читать стихи, ваять скульптуры, ковать из снарядов цветы, делать видео или фоторепортажи — наше главное условие — чтобы это шло от души, — отметили в пресс-службе отделения партии.

В «Единой России» добавили, что победителей и участников конкурса ждет народное признание, а также ценные призывы.

— Первый этап продлится до 12 июня. Победители станут финалистами Республиканского этапа. Проявить свой талант может каждый. Пойте, читайте стихи, танцуйте, рисуйте, удивляйте творчеством не только ДНР, но и всю Россию, — добавили в пресс-службе.

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