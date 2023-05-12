С начала года в ДНР трудоустроены более трех тысяч человек

Центры занятости помогли более трем тысячам жителей Республики найти постоянную работу с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

При содействии центров занятости на работы постоянного характера с начала года трудоустроились 3117 жителей Донецкой Народной Республики. Работу временного характера нашли более 15 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— С начала года 1990 предприятий предоставили в центры занятости информацию о наличии 45268 свободных рабочих мест, в том числе 22312 предложений постоянной работы. На постоянные рабочие места трудоустроены 3117 человек. Для трудоустройства на работы временного характера направлены 15201 человек, — отметила вице-премьер.

Лариса Толстыкина добавила, что сейчас центры занятости располагают сведениями о наличии 23318 свободных рабочих мест, из них 17034 – предложения постоянной работы. Найти можно также вакансии временного характера. Для этого нужно обратиться в любое отделения центра занятости в регионе.

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