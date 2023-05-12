Денис Пушилин поздравил братскую ЛНР с Днем Республики

Денис Пушилин пожелал жителям ЛНР мира, добра и благополучия. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР поздравил жителей братской ЛНР с девятой годовщиной Референдума о независимости. Денис Пушилин подчеркнул, что единство и сплоченность помогли жителям Республики сделать тогда правильный выбор.

— На референдуме в мае 2014 года единство и сплоченность помогли жителям ЛНР сделать правильный выбор, отстоять свое право на свободу. Его пришлось защищать с оружием в руках. Наши воины плечом к плечу не позволили врагу топтать свою землю, не дали попрать память предков, предать свои корни, — поделился Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы ДНР добавил, что, хоть освободительная операция еще не закончена, в победе сомнений нет.

— Освободительная операция еще не окончена, но я уверен, что мы с Россией обязательно победим. И вместе отстроим наш любимый Донбасс. Желаю жителям Луганской Народной Республики скорейшего наступления мира, добра и благополучия. С праздником, друзья! — подчеркнул глава региона.

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