Число раненных в результате обстрела ВСУ Горловки возросло до восьми

В результате обстрела Горловки повреждены жилые дома в Центрально-Городском районе. Фото: Приходько/ТГ

В Горловке возросло число мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Количество раненых мирных жителей Горловки в результате сегодняшней украинской вооруженной агрессии возросло до восьми. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по Центрально-Городскому району города было выпущено семь ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее украинские боевики обстреляли центр города с использованием РСЗО БМ-и27 «Ураган». По Центрально-Городскому району была выпущена одна ракета. В результате утреннего обстрела города ранения получили четыре мирных жителя.

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