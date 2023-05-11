Денис Пушилин и Андрей Турчак вручили жителям ДНР партбилеты «Единой России»

Еще 30 тысяч жителей Республики ожидают вступления в ряды членов партии «Единая Россия». Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак вручили партийные билеты жителям региона. Уже порядка 50 тысяч человек стали членами партии, заявки еще 30 тысяч членов сейчас рассматривают.

— В Донецкой Народной Республике «Единая Россия» насчитывает порядка 57 тысяч членов, поданных заявлений – еще около 30 тысяч. Впереди много сложнейших задач, и все, кто вступает в ряды партии, понимают, что вместе, в команде единомышленников, мы сделаем больше, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Тем временем Денис Пушилин наградил военнослужащих подразделения БАРС ОБТФ «Каскад». 20 защитников Республики получили государственные награды, а командир подразделения Дмитрий Саблин — знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

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