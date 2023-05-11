Денис Пушилин наградил военнослужащих подразделения БАРС ОБТФ «Каскад»

Госнаграды вручили двадцати бойцам подразделения. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики наградил 20 военнослужащих подразделения БАРС оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Командира подразделения наградили знаком отличия «За заслуги перед ДНР».

— Вручил сегодня 20 бойцам награды Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении своих обязанностей. Военнослужащие совершили 2983 боевых вылета, при этом уничтожив 1452 цели противника. Это спасенные жизни военнослужащих, спасенные жизни мирных жителей Республики, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы добавил, что командир подразделения, депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин был награжден знаком отличия.

— Дмитрий Саблин награжден знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени. Его вклад в общее дело трудно переоценить! — добавил врио глава региона.

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