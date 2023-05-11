В конце мая в ДНР откроется филиал фонда «Защитники Отечества»

Филиал фонда по поддержке военнослужащих в зоне СВО начнет работу в конце мая. Фото: ДАН

Начало работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике запланировано на конец мая. Фонд будет помогать военнослужащим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

— Республиканский филиал скоординирует работу всех ведомств и организаций так, чтобы семьи погибших и ветераны СВО могли по принципу одного окна получать необходимую соцподдержку, помощь в обучении, повышении квалификации и дальнейшем трудоустройстве, а также содействие при оформлении или восстановлении документов и присвоении статуса ветерана боевых действий, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что указ о создании специального фонда, который будет поддерживать участников СВО, был подписан Владимиром Путиным в начале апреля. Учредителем фонда является Правительство России, а деятельность и формирование имущества осуществляются за счет федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований.

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