В крупных городах ДНР восстановили свыше 900 километров газопроводов

В первую очередь энергетики восстановили электроснабжение важных социальных объектов. Фото: Минугля ДНР

В Донецкой Народной Республике энергетики восстановили свыше 900 километров газопроводов и более 150 газораспределительных пунктов. Тысячи различных специалистов ежедневно трудятся, чтобы обеспечить жителей региона всем необходимым. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.

— В новых российских регионах, в том числе в ДНР, постепенно налаживаются нормальные условия жизни. Энергетики смогли восстановить объекты газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры в крупных городах региона, а также основные объекты электросетевой инфраструктуры. Среди них десять системообразующих объектов магистральных электросетей 220 кВ, — отметили в ведомстве.

В Минэнерго РФ добавили, что в первую очередь было восстановлено электроснабжение объектов критической инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения), социально-значимых объектов.

Энергетики восстановили более 30 объектов электрической сети 35-110 кВ и свыше трех тысяч объектов распределительной электрической сети 0,4-10 кВ.

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