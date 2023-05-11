В национальном музее Калмыкии откроется выставка с картинами художников Донбасса

Выставка, посвященная творчеству художников-графистов Донбасса, откроется в национальном музее Калмыкии. Фото: пресс-служба музея «Арт-Донбасс»

Директор художественного музея «Арт-Донбасс» посетила с рабочим визитом столицу Республики Калмыкия Элисту. В рамках поездки запланировано открытие в Национальном музее республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова выставки, посвященной творчеству художников Донбасса. Об этом рассказали в «Русском центре».

— Целью визита является открытие выставки «ГеоГрафика фантазий», посвященная памяти известного художника-графика Владимира Шенделя в национальном музее, а также участие в круглом столе по обмену опытом между музеями, — отметили в пресс-службе организации.

Напомним, что ранее Донецкий краеведческий музей заключил соглашение о сотрудничестве с Мордовским краеведческим музеем. Сотрудничество культурных учреждений предполагает обмен экспозициями, содействие в выставочной и научно-фондовой работе. Со стороны ДН соглашение подписала директор ДРКМ Марина Максимчук.

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