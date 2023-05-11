Андрей Турчак: Девять лет назад жители ДНР начали движение в большую Россию

Андрей Турчак вместе с Денисом Пушилиным вручил партбилеты представителям профсоюзов и волонтерам в Донецке. Фото: ТГ/Турчак

По историческим меркам девять лет - небольшой срок. Однако эти девять лет вместили для жителей ДНР много важных и переломных событий. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который поздравил жителей региона с Днем Республики.

В этот исторический день вместе с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным он вручил партбилеты представителям профсоюзов и волонтерам в Донецке.

- 9 лет назад народ Донецкой Народной Республики однозначно выразил свое мнение и начал движение в большую Россию. За это время мы многое пережили вместе - и радостные моменты, и трагичные. Сегодня мы точно знаем, пройденный нами путь не был напрасным, - отметил он.

По словам Турчака, сейчас общая и главная для всех цель - это Победа, безопасность и мирная жизнь на донецкой земле.

- Все наши усилия сегодня объединены вокруг этого, - подчеркнул политик.

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