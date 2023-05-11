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НовостиОбщество11 мая 2023 9:38

В ДНР сменили руководителя Минсвязи

Ведомство возглавил бывший заместитель министра энергетики Ставрополья Денис Курашов
Ирина ДМИТРИЕВА
В Республике произошли кадровые изменения

В Республике произошли кадровые изменения

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР произошли кадровые изменения - в Республике сменили руководителя Минсвязи. Соответствующие указы подписал сегодня врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Так, сообщается, что от исполнения обязанностей министра связи региона был освобожден Игорь Халепа.

- Освободить Халепу Игоря Николаевича от исполнения обязанностей министра связи Донецкой Народной Республики, - говорится в тексте указа № 143.

Согласно следующему указу № 144, который вступает в силу уже с сегодняшнего дня, на место исполняющего обязанности главы Министерства связи ДНР назначен Денис Курашов.

- Назначить Курашова Дениса Сергеевича исполняющим обязанности министра связи Донецкой Народной Республики, - сказано в документе.

Отметим, что ранее Курашов был заместителем министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

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