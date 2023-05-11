В ДНР сменили руководителя Минсвязи

В Республике произошли кадровые изменения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР произошли кадровые изменения - в Республике сменили руководителя Минсвязи. Соответствующие указы подписал сегодня врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Так, сообщается, что от исполнения обязанностей министра связи региона был освобожден Игорь Халепа.

- Освободить Халепу Игоря Николаевича от исполнения обязанностей министра связи Донецкой Народной Республики, - говорится в тексте указа № 143.

Согласно следующему указу № 144, который вступает в силу уже с сегодняшнего дня, на место исполняющего обязанности главы Министерства связи ДНР назначен Денис Курашов.

- Назначить Курашова Дениса Сергеевича исполняющим обязанности министра связи Донецкой Народной Республики, - сказано в документе.

Отметим, что ранее Курашов был заместителем министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Демобилизованным студентам педагогических специальностей помогут трудоустроиться в ДНР

После окончания вуза они смогут работать в школах преподавателями (подробнее)