В ДНР сменили руководителя Минсвязи

В Республике произошли кадровые изменения
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР произошли кадровые изменения - в Республике сменили руководителя Минсвязи. Соответствующие указы подписал сегодня врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Так, сообщается, что от исполнения обязанностей министра связи региона был освобожден Игорь Халепа.
- Освободить Халепу Игоря Николаевича от исполнения обязанностей министра связи Донецкой Народной Республики, - говорится в тексте указа № 143.
Согласно следующему указу № 144, который вступает в силу уже с сегодняшнего дня, на место исполняющего обязанности главы Министерства связи ДНР назначен Денис Курашов.
- Назначить Курашова Дениса Сергеевича исполняющим обязанности министра связи Донецкой Народной Республики, - сказано в документе.
Отметим, что ранее Курашов был заместителем министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
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