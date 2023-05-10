В годовщину образования ДНР 11 мая по Донецку будут курсировать ретро-трамваи

Прокатиться на таком трамвае смогут все желающие. Фото: Кулемзин/ТГ

В годовщину образования Донецкой Народной Республики на улицах Донецка появятся украшенные ретро-трамваи. Они будут курсировать с восьми утра до половины пятого 11 мая. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В канун празднования годовщины образования Донецкой Народной Республики сотрудники предприятия «Донэлектроавтотранс» празднично украсили трамвайные вагоны «Ретро-1» и «Ретро-2», отметил градоначальник.

Кулемзин подчеркнул, что трамвайные вагоны выйдут на линию 11 мая и будут курсировать по шестому маршруту. Вагон «Ретро-1» будет ездить с 13.13 по 16.39, а «Ретро-2» — с 9.51 по 13.29.

— Приглашаем всех желающих осуществить поездку на праздничных ретро вагонах! — добавил мэр Донецка.

Напомним, что ретро-трамваи традиционно появляются на улицах Донецка во время майских праздников. В прошлом году такие вагоны ездили по городу 9 и 11 мая.

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