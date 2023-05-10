Глава ДНР подписал указ об особенностях приобретения прав на бесхозное имущество

Сведения о бесхозном имуществе в ДНР внесут в федеральный реестр. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР подписал указ №149 об особенностях приобретения права государственной и муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Установить, что орган и должностные лица ДНР вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозные здания, помещения, объекты незавершенного строительства, которые не имеют собственника и или собственник которых не известен по истечению трех месяцев со дня постановки их на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей, — сказано в документе.

Сведения о бесхозном имуществе будут направляться в Федеральное агентство по управлению госимуществом и компанию «Фонд развития территорий».

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2028 года.

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