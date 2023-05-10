Глава ДНР подписал указ об особенностях приобретения прав на бесхозное имущество

Сведения о бесхозном имуществе в ДНР внесут в федеральный реестр. Фото: Пушилин/ТГ
Временно исполняющий обязанности Главы ДНР подписал указ №149 об особенностях приобретения права государственной и муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.
— Установить, что орган и должностные лица ДНР вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозные здания, помещения, объекты незавершенного строительства, которые не имеют собственника и или собственник которых не известен по истечению трех месяцев со дня постановки их на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей, — сказано в документе.
Сведения о бесхозном имуществе будут направляться в Федеральное агентство по управлению госимуществом и компанию «Фонд развития территорий».
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2028 года.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
Денис Пушилин посетил съемки сериала об СВО «20/22»
Четырехсерийная кинокартина повествует о событиях специальной военной операции (подробнее)