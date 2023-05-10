Денис Пушилин посетил съемки сериала об СВО «20/22»

Фильм расскажет о становлении студентов, которым пришлось по-другому взглянуть на мир, дружбу и любовь. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики посетил съемки художественного фильма о специальной военной операции «20/22». Денис Пушилин подчеркнул, что создатели картины постарались максимально сохранить правдивость, поэтому обстановка, флаги, блокпосты и звуки взрывов очень похожи на настоящие.

— Главные герои фильма – московские студенты, которые оказались в это время в Донбассе, и им пришлось пройти через испытания, по-иному взглянуть на жизненные ценности: любовь, смелость, дружбу и верность своим убеждениям. Режиссер картины Андрей Симонов, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы Республики добавил, что съемкой киноленты занимается компания BBG Production при поддержке Института развития интернета и Фонда поддержки военно-патриотического кино.

— Нам очень нужно свое, родное патриотическое кино, и очень здорово, что молодые талантливые ребята направляют свои способности в полезное русло. Надеюсь, все получится и фильм понравится зрителю – я этого желаю всем его создателям! — подчеркнул глава региона.

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