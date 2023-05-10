Мэр Харцызска Виктория Жукова анонсировала прямую линию с жителями города

Прямая линия с мэром Харцызска пройдет 20 мая. Фото: Жукова/ТГ

Глава администрации Харцызска Виктория Жукова анонсировала прямую линию с жителями города. Мэр добавила, что поговорит с горожанами о насущных темах и отметит на все интересующие вопросы.

— Традиционно в конце месяца проведем с вами прямой эфир, поговорим о насущных темах города, а также отвечу на интересующие вас вопросы. По просьбам жителей проведем его в субботу, 20 мая, ориентировочно в 11:00. Точнее время сообщу немного позже, — написала Жукова в своем телеграм-канале.

Мэр добавила, что вопросы можно задавать уже сейчас, отправив их в чат с представителями пресс-службы.

Напомним, что ранее прямую линию с жителями Республики провел врио Главы ДНР Денис Пушилин. Глава Республики отметил, что не все решения, обсуждаемые на совещаниям с главами городов и районов, ведомствами и Правительством ДНР, доходят дл жителей региона. Денис Пушилин поручил активизировать этот процесс.

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