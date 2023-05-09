«Единая Россия» исполнила мечту ветерана из Мариуполя побывать на Параде Победы в Москве

Благотворителям и представителям партии «Единая Россия» удалось воплотить мечту мариупольчанки. Фото: «ЕР» ДНР

Политическая партия «Единая Россия» совместно с волонтерами фонда «Гражданская позиция» и представителями благотворительной акции «Живи и помни» исполнили мечту ветерана из Мариуполя. 92-летняя Тамара Федченко мечтала посетить Парад Победы в Москве. Сегодня ее мечте воплотилась в жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе «ЕР».

— Войну встретила десятилетней девчонкой. В те страшные годы помогала взрослым, чем могла. Вместе со всеми копала окопы, выращивала овощи для фронта, выполняла мелкие поручения старших. С тоской вспоминает ту страшную войну и верит, что сегодня, как и в 1945-м, нас ждет Победа, — рассказали в пресс-службе партии.

Ветеран смогла увидеть Парад Победы вживую. Тамара Федченко поблагодарила всех, кто помог воплотить ее мечту в жизнь.

Напомним, что ветеранам ДНР ко Дню Победы передали более тысячи поздравительных открыток из Кремля. Их подписал Владимир Путин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На маршрут в Горловке вышли украшенные в честь Дня Победы троллейбусы

Их украсили сотрудники транспортного предприятия (подробнее)