В Горловке почтили память солдат, погибших в Великую Отечественную войну

Память погибших почтили минутой молчания. Фото: Приходько/ТГ

Сотрудники администрации Горловки, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и волонтеры почтили память погибших солдат Красной Армии в Горловке. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

— Под залпы почетного караула почтили минутой молчания память солдат Советской Армии и мирных граждан СССР, которые погибли во имя Победы и возложили цветы к памятнику воинам-горловчанам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах, — поделился Приходько в своем телеграм-канале.

Цветы к памятнику возложил также участник боевых действий Великой Отечественной войны Степан Полухин.

Напомним, что сегодня на улицы города воинской славы и трудовой доблести Горловки вышли троллейбусы, украшенные ко Дню Победы. Транспорт к празднику украсили сотрудники «Трамвайного-транспортного управления администрации Горловки».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы

Глава Республики пожелал стойкости и силы духа (подробнее)