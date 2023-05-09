На маршрут в Горловке вышли украшенные в честь Дня Победы троллейбусы

Украшенный к празднику троллейбус появился на улицах Горловки. Фото: Приходько/ТГ

На дороги Горловки вышли праздничные троллейбусы, украшенные в честь Дня Победы 9 Мая. Об этом рассказал глава администрации города Иван Приходько.

— Горловчане уважают и свято чтут великий подвиг отцов, дедов и прадедов, которые не жалея себя, сражались за свободу и независимость нашей Отчизны в годы Великой Отечественной войны и наш священный долг – пронести славу народа-победителя в веках и передать ее грядущим поколениям, — подчеркнул мэр.

Приходько отметил, что транспорт к празднику украсили сотрудники «Трамвайного-транспортного управления администрации Горловки».

Напомним, что праздничные мероприятия ко Дню Победы проходят в большинстве городов Республики. Исключением стал Донецк — мэрия города отменила все массовые мероприятия, шествия и митинги в связи с проведением активных боевых действий.

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