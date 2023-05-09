В Мариуполе зажгли Вечный огонь у памятника Воинам-освободителям

Вечный огонь зажгли у обновленного памятника Воинам-освободителям Фото: Александр ИВАНОВ

Вечный огонь зажгли сразу у нескольких мемориалов Великой Отечественной войны. Один из них — у обновленного памятника Воинам-освободителям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

— В Мариуполе торжественно открыли обновленный памятный знак Воинам-освободителям 221 Мариупольской и 130 Таганрогской дивизии. Здесь зажжен Вечный огонь, — отметили в администрации.

В пресс-службе мэрии добавили, что горожане начали приносить цветы к памятнику азовстальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

горожане начали приносить цветы к памятнику азовстальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: Александр ИВАНОВ

— К памятнику азовстальцам погибшим и пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны горожане приносят цветы и памятные венки. Накануне территорию вокруг разрушенного монумента расчистили специалисты Московской области и представители Народной дружины, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ранее во все города ДНР доставили Частицу Вечного огня с могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы.

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