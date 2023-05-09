Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 мая 2023 9:13

В Мариуполе зажгли Вечный огонь у памятника Воинам-освободителям

Ранее мемориал был восстановлен
Виктория ПОДАРОВА
Вечный огонь зажгли у обновленного памятника Воинам-освободителям

Вечный огонь зажгли у обновленного памятника Воинам-освободителям

Фото: Александр ИВАНОВ

Вечный огонь зажгли сразу у нескольких мемориалов Великой Отечественной войны. Один из них — у обновленного памятника Воинам-освободителям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

— В Мариуполе торжественно открыли обновленный памятный знак Воинам-освободителям 221 Мариупольской и 130 Таганрогской дивизии. Здесь зажжен Вечный огонь, — отметили в администрации.

В пресс-службе мэрии добавили, что горожане начали приносить цветы к памятнику азовстальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

горожане начали приносить цветы к памятнику азовстальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

горожане начали приносить цветы к памятнику азовстальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Александр ИВАНОВ

— К памятнику азовстальцам погибшим и пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны горожане приносят цветы и памятные венки. Накануне территорию вокруг разрушенного монумента расчистили специалисты Московской области и представители Народной дружины, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ранее во все города ДНР доставили Частицу Вечного огня с могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Победы

Глава Республики пожелал стойкости и силы духа (подробнее)