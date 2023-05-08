На домах в ДНР появятся мемориальные доски в память о ветеранах Великой Отечественной войны

Мемориальные доски установят в честь героев Великой Отечественной войны. Фото: Толстыкина/ТГ

По инициативе волонтеров Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) на домах в Донецкой Народной Республике появятся мемориальные таблички в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Первую доску планируют установить в Ждановке. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

— Зачастую жители освобожденных территорий просят волонтеров установить мемориальные доски в память о ветеранах. Для них это особенно важно, потому что украинские нацисты сносили памятники героям-освободителям, запрещали носить Георгиевские ленты, отмечать День Победы, — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В пресс-службе добавили, что первую в ДНР табличку установят в Ждановке в память о кавалере ордена Отечественной войны Бицадзе Иване Харитоновиче.

Напомним, что ранее в ДНР провели акцию «Свеча памяти». Тысячи зажженных лампадок выложили рядом с мемориалом у шурфа шахты 4/4-бис.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР восстановили памятники и мемориалы Великой Отечественной войны в преддверии 9 Мая

Мемориалы отремонтировали в Мариуполе, Первомайском и в Тельмановском районе (подробнее)