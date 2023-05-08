Во все города ДНР доставили «Огонь памяти» с могилы Неизвестного солдата в Москве

Огонь привезли в крупнейшие города Республики (архивное фото). Фото: ДАН

Частицу Вечного огня с могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы привезли в Донецкую Народную Республику из Волгограда. Огонь доставили в каждый город Республики. Об этом Донецкому агентству новостей рассказала начальник отдела агитации и пропаганды Общественного движения «Донецкая Республика» Елена Фесенко.

— Сегодня был доставлен огонь священный из Волгограда. И наши активисты, участники голосования предварительного тоже, развозили по ряду городов этот вечный огонь, — отметила Фесенко.

Вечный огонь был доставлен на мемориалы в Донецк, Макеевку, Харцызск, Шахтерск, Торез, Снежное, а также на легендарную Саур-Могилу.

Напомним, что в ДНР прошла акция «Свеча памяти» рядом с мемориалом у шурфа шахты 4/4-бис. Активисты выложили из нескольких тысяч лампадок слоган «Победа была — Победа будет».

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