Ежегодную акцию «Свеча памяти» провели в ДНР

Слоган «Победа была — Победа будет» был выложен из нескольких тысяч лампадок Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Молодая гвардия Единой России провела в ДНР ежегодную акцию «Свеча памяти» рядом с мемориалом у шурфа шахты 4/4-бис. Активисты регулярно проводят мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

Сегодня, в преддверии Дня Победы, акция впервые была проведена на территории мемориала.

— Акция у нас проходит ежегодно, мы ни в коем случае не можем забыть подвигов наших предков, должны их помнить. Слоганом «Победа будет» мы хотим донести, что, несмотря на все тяготы, мы победим, потому, что мы — потомки победителей, — сказал активист движения Андрей.

Слоган «Победа была — Победа будет» был выложен из нескольких тысяч лампадок по аналогии с общероссийской акцией, которая проходит во всех регионах страны.

Напомним, что ко Дню Победы в ДНР восстановили ряд памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной Войне. Работы коснулись памятных мест в Мариуполе, Первомайском и в Тельмановском районе Республики.

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