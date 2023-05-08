Полицейские вручили паспорт России ветерану Великой Отечественной войны в Донецке

Паспорт ветерану изготовили в кратчайшие сроки. Фото: кадр из видео МВД ДНР

В администрацию Куйбышевского района Донецка с просьбой о помощи в оформлении паспорта России обратился ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Захарович. Сотрудники администрации передали просьбу правоохранителям и полицейские пришли на помощь мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Донецкой Народной Республики.

— В торжественной обстановке ветеран зачитал текст присяги и получил долгожданный паспорт. Правоохранители поздравили Анатолия Захаровича с предстоящим праздником, пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее в ДНР начался процесс оформления российских паспортов маломобильным гражданам. Для этого соседи или родственники должны обратиться в миграционную службу или администрацию. Далее волонтеры и сотрудники полиции помогут маломобильному жителю Республики оформить все необходимые документы, в том числе пройти дактилоскопию.

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