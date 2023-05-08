Закрытый с 2008 года карьер в ДНР возобновил работу

Карьер был закрыт украинскими властями еще в 2008 году, но с приходом России вновь начал работу. Фото: Солнцев/ТГ

В поселке Мирное возобновили добычу полезных ископаемых в Каранском карьере, а также восстановили мощности дробильно-сортировочного комплекса. В мероприятии, посвященном запуску производства, принял участие временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Нет преград для людей, которые имеют твердое желание их преодолеть – сегодня принял участие в торжественном мероприятии, посвященном запуску производства ООО «Каранский карьер». Получился настоящий праздник труда! — поделился Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы Республики добавил, что предприятия взяло на себя и социальные обязательства — в местное школе было построено новое футбольное поле.

— Жители Мирного искренне рады, что предприятие ожило, расширяется, принимает на себя социальные обязательства. Это означает, что у поселка есть будущее. Оно появилось, потому что пришла Россия, — подчеркнул глава региона.

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