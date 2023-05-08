До 2025 года на территории ДНР модернизируют метеостанции

Оборудование обновят на шести метеостанциях в Республике. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике до 2025 года обновят оборудование всех метеостанций и пунктов наблюдения за загрязнением окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ.

— Модернизировать, переоснащать метеостанции, конечно, необходимо. Сейчас пока на нашей территории шесть станций, постов наблюдения за загрязнением окружающего воздуха у нас 18. Часть постов не функционирует, при этом в переоснащении нуждаются все 18 постов, — рассказала начальник Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Маринэ Лукьяненко.

Ранее прогнозам погоды на территории Республики занимался Гидрометцентр МЧС ДНР. Позже эта функция перейдет в управление по мониторингу окружающей среды.

Напомним, что в ДНР также наладят работу экстренный служб по номерам 112 и 122 и создадут единого оператора мобильной связи «Миранда-медиа».

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