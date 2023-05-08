Работу служб 122 и 112 наладят в ДНР

В Республике наладят работу служб экстренной помощи. Фото: МЧС ДНР

В новых регионах России наладят работу служб 112 и 122, а также создадут единого оператора мобильной связи. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Российской Федерации по итогам посещения вице-премьера Дмитрия Чернышенко ДНР и ЛНР.

— На территории новых субъектов ведется работа по созданию единого оператора мобильной связи «Миранда-медиа», а также по налаживанию эффективной работы служб 122 и 112, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что вице-премьер посетил Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) Мариуполя. Дмитрий Чернышенко заявил о всесторонней поддержке правительством вузов новых регионов, включая ПГТУ.

— Активная интеграционная работа ведется также в образовательных учреждениях. 106 программ двойных дипломов запустили российские вузы совместно с университетами ДНР и ЛНР, — отметили в Правительстве.

Напомним, что Дмитрий Чернышенко также посетил спортивные учреждения новых регионов. На их восстановление Правительство выделит более трех миллиардов рублей.

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