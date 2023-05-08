В ДНР восстановили памятники и мемориалы Великой Отечественной войны в преддверии 9 Мая

Один из мемориалов восстановили в Мариуполе в преддверии Дня Победы. Фото: Хуснуллин/ТГ

В Донецкой Народной Республике восстановили памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Специалисты привели в порядок памятные места в Мариуполе, Тельмановском районе и селе Первомайское. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— В Приморском парке Мариуполя ко Дню Победы благоустроили территорию возле мемориала «Воинам-освободителям Донбасса»: заменили асфальт и бордюры, восстановили гранитные плиты и брусчатку. На самом памятнике заделали все трещины, — поделился вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что работы у памятников велись в Тельмановском районе Республики и селе Первомайское.

— В Тельмановском районе строители, ремонтируя участок дороги, провели ремонт монументов, посвященных воинам-освободителям, и обновили плиточное и асфальтовое покрытие на подходах к ним. В селе Первомайское в ДНР восстановлены памятник и мемориальная доска, на которой высечены имена односельчан, не вернувшихся с войны, — добавил вице-премьер.

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