На развитие спорта в новых регионах России выделят более трех миллиардов рублей

В Республике отремонтируют 12 спортивных объектов (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

3,2 миллиарда рублей выделят на развития спорта в новых регионах России, в том числе на восстановление спортивных объектов. В ДНР за год планируют отремонтировать 12 спортивных учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства РФ по итогам рабочей поездки вице-премьера Дмитрия Чернышенко в ДНР и ЛНР.

— Более 3,2 млрд рублей будет направлено на развитие спорта в новых регионах в 2023 году. К марту 2024 года в ДНР запланировано восстановление 12 спортивных объектов и шести ФОКов открытого типа, — отметили в пресс-службе.

В ходе поездки по Донецкой Народной Республике Чернышенко посетил училище олимпийского резерва Донецка. Вице-премьер вручил администрации учреждения сертификаты на 50 комплектов спортивной экипировки и обсудил планы развития учебного заведения.

Напомним, что открытие новых спортобъектов запланировано в Торезе до конца лета. Современные комплексы появятся к концу лета на месте разрушенного стадиона детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №1 и №2.

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