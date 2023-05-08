В Ясиноватой планируют открыть производство современных стеклопакетов и окон

Решение об открытии производства было принято по итогам рабочей встречи мэра города с предпринимателями Челябинской области. Фото: Шевченко/ТГ

Учредитель компании «Сфера» из Челябинской области откроет в Ясиноватой современное предприятие по изготовлению стеклопакетов и металлопластиковых окон, а также производство различного типа металлоконструкций. Об этом по итогам встречи с предпринимателями региона-шефа рассказал глава администрации города Дмитрий Шевченко.

— Провел несколько встреч с предпринимателями Челябинской области. Говорили об инвестициях, об открытии новых производственных и торговых предприятий в Ясиноватой. Договорились об открытии в Ясиноватой современного предприятия по изготовлению стеклопакетов и металлопластиковых окон, — поделился Шевченко в своем телегам-канале.

Мэр Ясиноватой добавил, что в городе также будут построены супермаркеты и восстановлены лифты.

— Есть определенные договоренности о строительстве двух супермаркетов в городе. С учредителем компания ООО «Транслизинг» достигнута договоренность об оказании содействия в восстановлении лифтового хозяйства города, — добавил глава администрации.

Напомним, что в этом году Челябинская область направит 400 миллионов рублей на восстановление Ясиноватой. Более 60% средств пойдут на ремонт дорожной инфраструктуры

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