ВСУ выпустили по ДНР более 350 боеприпасов за сутки, повреждены дома и гражданские объекты

Под вражеским огнем оказались двенадцать населенных пунктов Республики Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 358 боеприпасов по ДНР, в результате чего пострадала инфраструктура и гражданское население Республики. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник использовал РСЗО и ствольную артиллерию калибра 155 и 152 мм. Огонь велся по двенадцати населенным пунктам Республики, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Михайловку, Широкую Балку, Красный Партизан, Новобахмутовку, Васильевку, Яковлевку, Сладкое, Степное и Владимировку.

В результате обстрелов погибли трое гражданских людей в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Красном Партизане.

- Повреждены 6 жилых домостроений в Киевском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районе Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры, - проинформировали в СЦКК.

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