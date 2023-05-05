Саперы МЧС России обезвредили более 700 взрывоопасных предметов в ДНР за месяц

Разминирование сельхозугодий и населенных пунктов Республики продолжается. Фото: пресс-служба МЧС России

В Донецкую Народную Республику прибыли специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Саперы обследуют территории Республики и уничтожают мины, неразорвавшиеся снаряды и другие взрывоопасные предметы. Всего за месяц саперы ликвидировали более 700 ВОП на территории ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Специалисты инженерно-саперных подразделений Центра «Лидер» очищают территорию ДНР от неразорвавшихся боеприпасов. На особом контроле — объекты энергоснабжения, линии электропередач, водоводы, мосты, путепроводы, железнодорожные магистрали, жилые микрорайоны и сельхозугодья. В ДНР обнаружено и обезврежено порядка 700 взрывоопасных предметов, — подчеркнули в спасательном ведомстве.

В пресс-службе МЧС добавили, что сельскохозяйственные угодья находятся на особом контроле у сотрудников центра. От их разминирования будет зависеть продовольственная безопасность жителей региона в следующем году.

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