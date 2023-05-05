Над восстановлением Приазовского университета в Мариуполе работают 900 строителей

Специалисты завершат чистовую отделку помещений к началу нового учебного года. Фото: ДАН

В Мариуполе продолжается восстановление корпусов Приазовского государственного технического университета. В ремонтных работах заняты порядка 900 специалистов. Уже 1 сентября 2023 года учебное заведение примет первых студентов. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Приазовский гостехуниверситет – знаковый объект для Мариуполя. Сейчас здесь работают более 900 человек и свыше 30 единиц строительной техники. Тепловой контур зданий готов на 80%, началась чистовая отделка внутренних помещений, — поделился вице-премьер в своем телеграм-канале.

Хуснуллин добавил, что сотрудники университета смогут приступить к работе в одном из отремонтированных корпусов уже в июне.

Напомним, что к началу нового учебного года в Мариуполе планируют открыть новую школу на 1100 мест. Ее возводят специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.

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