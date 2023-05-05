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НовостиПолитика5 мая 2023 15:16

ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО и более 20 артиллерийских снарядов за два часа

Под огнем украинских боевиков находится Никитовский район города
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают практически ежедневно обстреливать мирный город Республики (архивное фото)

Украинские боевики продолжают практически ежедневно обстреливать мирный город Республики (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Никитовскому району Горловки. За два часа украинские боевики выпустили по городу 10 ракет из реактивной системы залпового огня и порядка 27 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки. За час украинские боевики выпустили по городу 27 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в населенных пунктах Щербиновка и Леонидовка, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что около 17:00 украинские боевики возобновили обстрел города, выпустив десять ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в районе Леонидовки.

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