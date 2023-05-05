ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО и более 20 артиллерийских снарядов за два часа

Украинские боевики продолжают практически ежедневно обстреливать мирный город Республики (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Никитовскому району Горловки. За два часа украинские боевики выпустили по городу 10 ракет из реактивной системы залпового огня и порядка 27 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки. За час украинские боевики выпустили по городу 27 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в населенных пунктах Щербиновка и Леонидовка, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что около 17:00 украинские боевики возобновили обстрел города, выпустив десять ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в районе Леонидовки.

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