ВСУ выпустили сорок ракет из РСЗО «Град» по Широкой Балке в ДНР

По поселку Широкая Балка было выпущено сорок ракет из РСЗО (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Широкая Балка в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 17:10 по населенному пункту Широкая Балка без нанесен удар из реактивной системы залпового огня «Град». По поселку было выпущено сорок ракет. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районе населенного пункта Сухая Балка, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что ранее ВСУ выпустили по поселку шесть артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Обстрел велся из населенного пункта Леонидовка.

Напомним, что ВСУ обстреляли поселок Красный Партизан вблизи Ясиноватой. В результате украинской агрессии ранена мирная жительница.

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