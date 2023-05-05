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НовостиПолитика5 мая 2023 14:44

ВСУ выпустили сорок ракет из РСЗО «Град» по Широкой Балке в ДНР

Поселок уже несколько раз за день подвергается массированному обстрелу
Виктория ПОДАРОВА
По поселку Широкая Балка было выпущено сорок ракет из РСЗО (архивное фото)

По поселку Широкая Балка было выпущено сорок ракет из РСЗО (архивное фото)

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Широкая Балка в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 17:10 по населенному пункту Широкая Балка без нанесен удар из реактивной системы залпового огня «Град». По поселку было выпущено сорок ракет. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районе населенного пункта Сухая Балка, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что ранее ВСУ выпустили по поселку шесть артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Обстрел велся из населенного пункта Леонидовка.

Напомним, что ВСУ обстреляли поселок Красный Партизан вблизи Ясиноватой. В результате украинской агрессии ранена мирная жительница.

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