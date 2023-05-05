ВСУ ранили женщину в поселке Красный Партизан

Еще один мирный житель Республики получил ранения в результате обстрела ВСУ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Красный Партизан, который находится вблизи Ясиноватой. В результате обстрела ранение получила мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела населенного пункта Красный Партизан по улице Гагарина, 1 ранена женщина 1976 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что по поселку было выпущено пять снарядов калибром 152 мм. Обстрел начался около 12:30 и велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Дзержинск.

Напомним, что ранее украинские боевики нанесли массированный удар по Ясиноватой. В результате обстрела погибли трое мирных жителей города, три человека получили ранения различной степени тяжести.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР вследствие обстрелов ВСУ ранены семь человек за сутки, среди них - ребенок

Один мирный житель от полученных ранений погиб (подробнее)