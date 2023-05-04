Дончане привели в порядок монументы, обелиски и памятники ко Дню Победы

Жители Донецка облагородили территорию вокруг нескольких памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Фото: Кулемзин/ТГ

Неравнодушные дончане присоединились к Всероссийской акции «Чистый обелиск», в рамках которой благоустроили территории вокруг памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Около 700 человек привели в порядок мемориалы, а также братские и одиночные могилы. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. дончане провели работы по благоустройству памятников, мемориалов, братских и одиночных могил, — добавил мэр. — Вырубкой поросли, кронированием, уборкой прилегающей территории, озеленением и покосом травы занимались около 700 человек с привлечением 11 единиц специализированной техники.

Алексей Кулемзин подчеркнул, что по итогам уборки было собрано и вывезено более 56 кубометров мусора.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вокалист донецкой муздрамы выступит в Кремлевском дворце в День Победы

Артист принял участие в записи концерта «Спасибо за верность, потомки!» (подробнее)