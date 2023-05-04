Специалисты Минобороны России построят в Мариуполе школу на 1100 учеников к 1 сентября

Новая школа сможет принять более 1000 учеников. Фото: Моргун/ТГ

Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России возведут в Мариуполе новую школу, рассчитанную на 1100 мест. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

— Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возведут новую общеобразовательную школу на 1100 учащихся в городе Мариуполь Донецкой народной республике. Планируется, что уже к началу учебного года новая школа начнет работу, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что вблизи Мариуполя планируют построить кирпичный завод с нуля. Продукцию предприятия будут использовать для восстановления других сооружений в Донецкой Народной Республике. Такая мера позволит существенно снизить логистические затраты и стоимость строительных материалов. К возведению завода планируют приступить в конце 2023 или начале 2024 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Донецке приют «4 ЛАПКИ» начал масштабное строительство вольеров

Приют для бездомных животных в Донецке просит помочь со строительством вольеров (подробнее)