Еще один пункт приема документ на паспорт России организовали в Волновахе

В Республике продолжают расширять сеть МФЦ и пунктов приема документов на российский паспорт
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики совместно с Миграционной службой МВД организовали работу дополнительного пункта подачи документов на российский паспорт в Волновахе. Такая мера снизит нагрузку на уже открытые пункты. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономразвития региона.
— Это шаг к улучшению качества оказания государственных услуг и повышению уровня комфорта для граждан, желающих получить российское гражданство, — подчеркнул исполняющий обязанности министра экономического развития Владимир Зверков.
В пресс-службе ведомства добавили, что новом отделении МФЦ ДНР сотрудники Миграционной службы примут заявление и необходимые документы, а также проведут дактилоскопию.
Напомним, что ранее в ДНР внедрили систему электронной очереди для подачи документов на паспорт РФ. Пока она работает в тестовом режиме в Мариуполе, однако в дальнейшем ее планируют расширить на все населенные пункты региона.
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