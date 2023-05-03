ВСУ ранили женщину в Горловке

Еще один житель Республики пострадал в результате обстрелов ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Горловке из артиллерийских установок. В результате обстрела ранение получила мирная жительница Никитовского района города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Ясной пострадала женщина 1956 года рождения. Также поврежден частный жилой дом, — отметили в Представительстве ДНР в СЦКК.

В ведомстве добавили, что по городу было выпущено девять артиллерийских снарядов 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенного пункта Дзержинск.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Александровку, выпустив по поселку, который находится в пригороде Донецка, десять ракет из реактивной системы залпового огня. В результате украинской агрессии ранения получили два мирных жителя.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Российская авиация уничтожила место сосредоточения резервов ВСУ под Авдеевкой

К северу от города украинские военные предприняли попытку провести контратаку, но лишились двух танков (подробнее)