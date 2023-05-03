В результате обстрела ВСУ Александровки из РСЗО пострадали два человека

В результате обстрела пострадали два мирных жителя (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Александровки в пригороде Донецка ранения получили два мирных жителя. Ранее вооруженные формирования Украины обстреляли город из реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Сегодня днем в поселке Александровка ранены мужчина 1967 и женщина 1961 годов рождения, — отметил мэр города.

Напомним, что обстрел поселка начался около 11:55 и велся из временно оккупированной Красногоровки. Всего за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по Республике более 400 боеприпасов. Под огнем ВСУ оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Пантелеймоновка и другие города региона. В результате обстрела погиб мирный житель в Куйбышевском районе Донецка, повреждено пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

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