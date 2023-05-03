ВСУ выпустили по Александровке в пригороде Донецка десять ракет РСЗО

Сведения о последствиях обстрела уточняются (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив по нему десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:50 зафиксирован обстрел Александровки из РСЗО. Украинские боевики выпустили по населенному пункту десять ракет, открыв огонь со своих позиций, расположенных в Красногоровке, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по Республике более 400 боеприпасов. Под огнем украинской артиллерии и РСЗО оказались семь городов региона, включая Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватую, Еленовку и Новотроицкое. В результате обстрелов погиб один мирный житель в Куйбышевском районе Донецка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Мариуполе строители завершили монолитные работы в двух новых пятиэтажках на улице Куприна

Сдать жилье в эксплуатацию планируется до конца 2023 года (подробнее)