В Мариуполе открылся многопрофильный спортивный центр

В спорткомплексе уже провели первое состязание. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе начал свою работу многопрофильный спортивный центр МГУ. С его восстановлением городу помогли строители из Северной столицы России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун, который вместе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Валерием Пикалевым и ректором Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи Ларисой Сиволап принял участие в его открытии.

Мэр горячо поблагодарил специалистов за ремонт здания и отметил, что они сделали практически невозможное - не только полностью восстановили помещения, но также превратили их в современный спортивный центр.

- Здесь наши будущие чемпионы смогут комфортно тренироваться и проводить соревнования по разным видам спорта, а зрители с удовольствием будут болеть за свои любимые команды, - заявил Моргун, добавив, что в спорткомплексе уже состоялось первое спортивное мероприятие - товарищеская встреча по волейболу между администрациями двух братских городов - Мариуполя и Санкт-Петербурга.

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