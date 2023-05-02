Мэрия Донецка отказалась проводить массовые мероприятия и митинги на майских праздниках

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравят на дому, а мероприятия ко Дню Победы перенесут в онлайн-режим из-за возможных обстрелов со стороны ВСУ. Фото: Толстыкина/ТГ

Администрация Донецка решила не проводить массовые мероприятия, митинги и шествия в городе в связи со сложной обстановкой. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

— В связи с проведением активных боевых действий на территории Донецка, организация парадов и массовых мероприятий в праздничные дни с 01.05.2023 по 11.05.2023 не представляется возможной, — сказано в сообщении.

Напомним, что ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Макеевке, в День Победы поздравят на дому. «Бессмертный полк» и праздничный концерт проведут в онлайн формате. Такое решение также принято и соображений безопасности.

Также в ДНР отметили праздничные мероприятия ко Дню Победы, которые должны были пройти на территории мемориального комплекса «Саур-Могила». Часть из них пройдет в онлайн-формате — например, мультимедийную выставку «Донбассовцы – Герои Сталинградской битвы» можно будет увидеть на официальном сайте и в соцсетях Донецкого республиканского краеведческого музея.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ