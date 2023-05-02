Сотрудники МВД вручили российские паспорта ученикам выпускных классов в Донецке

Оформление российских паспортов в ДНР продолжается Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 80 учеников выпускных классов Донецка получили российские паспорта. Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике организовали выдачу документов на базе школы №19 в Донецке. Об этом сообщили в «МВД-медиа».

— Юные граждане произнесли Клятву на верность Отечеству и получили главный российский документ. Полицейские поздравили ребят, пожелали им быть достойными гражданами своего государства. Учащиеся рассказали, что получение паспорта в такой торжественной обстановке останется в памяти на долгие годы, и поблагодарили стражей правопорядка за помощь, — добавили в МВД.

Напомним, что ранее в ДНР начали выдавать российские паспорта маломобильным гражданам. Для этого сосед, волонтер или родственник маломобильного жителя Республики обращается в МВД по месту регистрации или месту фактического проживания. В ведомство предоставляются документы, подтверждающие невозможность передвижения заявителя, указывается номер телефона инвалида и адрес. Позже на адрес приезжают волонтеры, которые помогут пройти все необходимые процедуры.

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