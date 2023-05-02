Марат Хуснуллин заявил, что все объекты Мариуполя подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году

В прошлом году к отоплению удалось подключить более тысячи объектов в Мариуполе (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

В 2023 году все объекты Мариуполя подключат к отоплению по полной схеме. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Могу сказать хорошие новости. В этом году мы полностью беремся 1829 объектов подключить по полноценной схеме к теплу, — заявил вице-премьер в рамках торжественной церемонии открытия трамвайных путей в Мариуполе.

Хуснуллин добавил, что за прошлый год к отоплению в приморском городе были подключены 1,1 тысячи объектов.

Напомним, что Президент России принял участие в торжественной церемонии открытия трамвайных путей в Мариуполе по видеосвязи. Владимир Путин заявил, что власти будут прилагать усилия для дальнейшего развития транспортного сообщения в городе, в том числе за счет увеличения числа маршрутов и обновления парка общественного транспорта.

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