ВСУ следом за обстрелом Донецка выпустили по Макеевке 20 ракет из РСЗО

Огонь велся со стороны населенного пункта Ласточкино. Фото (архив): ДНР онлайн

Украинские войска следом за обстрелом Донецка открыли огонь по Макеевке, выпустив в ее направлении 20 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказался Червоногвардейский район.

- В 13:25 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено 10 ракет из РСЗО, - заявили наблюдатели.

Чуть позже в представительстве сообщили, что украинские войска спустя пять минут во второй раз обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня, выпустив по городу еще 10 ракет. Уточняется, что оба раза огонь велся противником со стороны населенного пункта Ласточкино.

Отметим, что в 13:20 ВСУ обстреляли из РСЗО Донецк, по которому также были выпущены 10 ракет.

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