ВСУ хотят оставить свои позиции в Марьинке

Порядка 80% Марьинки находятся сейчас под контролем российских сил Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские солдаты хотят оставить свои позиции в Марьинке. Об этом сообщил РИА Новости российский боец из Южной группировки войск, мотострелок с позывным «Кореец».

Он рассказал, что, находясь всего в нескольких метрах от противника, слышал такие разговоры.

- Я получил ранение в результате штурма, противник отработал из гранатомета. Понял, что откатываться нет возможности, они продолжают простреливать пути отхода. Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию, - утверждает военный.

По словам российского бойца, он слышал разговор пяти человек на украинском языке. Все они говорили о том, что не понимают, зачем сюда пришли, и что если бы не один из них, то уже давно покинули бы позицию.

Военнослужащий также заявил, что порядка 80% Марьинки находятся сейчас под контролем российских сил, а украинские войска «ведут себя немного тише».

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