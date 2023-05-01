ВСУ ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка

В результате обстрела ранение получили женщина 1991 года рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Петровского района Донецка ранение получила мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Спасской, 40 ранена женщина 1991 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранеее стало известно о возгорании частного дома в результате попадания взрывоопасного предмета. Оперативно прибывшими на место сотрудниками МЧС установлено горение перекрытия дома на площади 8 м². Спустя час пожар был ликвидирован. Всего за час украинские боевики выпустили по району порядка семи артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Тем временем ВСУ обстреляли горловский поселок Пантелеймоновка из РСЗО, выпустив 20 ракет. В результате обстрела повреждено здание котельной и многоквартирного жилого дома.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Омская область отправила 80 тонн гуманитарной помощи в ДНР

Помощь собирали волонтерские организации, а также 32 муниципальных района области (подробнее)