В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка загорелся жилой дом

Пожарным МЧС ДНР удалось ликвидировать возгорание жилого дома за час (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему порядка семи артиллерийских снарядов 155 мм за два часа. В результате обстрела загорелся жилой дом. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела по улице Уборевича, 36 зафиксировано возгорание гаража, а по улице Спасская, 40 — возгорание частного жилого дома, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что обстрел района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Ильинка.

В МЧС Донецкой Народной Республики подтвердили, что причиной возгорания жилого дома в Петровском районе Донецка послужило попадание взрывоопасного предмета. Оперативно прибывшими на место сотрудниками МЧС установлено горение перекрытия дома на площади 8 м². Спустя час пожар был ликвидирован.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Активисты движения «Донецкая Республика» доставили гумпомощь в Верхнетроицкое

В населенном пункте не работает ни один магазин (подробнее)