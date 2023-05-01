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НовостиПолитика1 мая 2023 19:51

В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка загорелся жилой дом

За два часа украинские боевики выпустили по району семь артиллерийских снарядов
Виктория ПОДАРОВА
Пожарным МЧС ДНР удалось ликвидировать возгорание жилого дома за час (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Пожарным МЧС ДНР удалось ликвидировать возгорание жилого дома за час (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему порядка семи артиллерийских снарядов 155 мм за два часа. В результате обстрела загорелся жилой дом. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела по улице Уборевича, 36 зафиксировано возгорание гаража, а по улице Спасская, 40 — возгорание частного жилого дома, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что обстрел района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Ильинка.

В МЧС Донецкой Народной Республики подтвердили, что причиной возгорания жилого дома в Петровском районе Донецка послужило попадание взрывоопасного предмета. Оперативно прибывшими на место сотрудниками МЧС установлено горение перекрытия дома на площади 8 м². Спустя час пожар был ликвидирован.

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